Шар описан около равностороннего цилиндра с радиусом 4 см. Найти радиус шара.
Алгебра
Шар описан около равностороннего цилиндра с радиусом 4 см. Найти радиус шара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В осевом сечении получается квадрат, вписанный в окружность. Сторона квадрата равна 2r, (r-радиус цилиндра), диагональ квадрата - диаметр шара, полудиагональ - радиус. D=2r√2; R=r√2; R=4√2 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Математика
Найди периметр равно стороннего треугольника, длина стороны которого 4 см. Как записать условие? Без умножения.