Шар описан около равностороннего цилиндра с радиусом 4 см. Найти радиус шара.

Алгебра
Шар описан около равностороннего цилиндра с радиусом 4 см. Найти радиус шара.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В осевом сечении получается квадрат, вписанный в окружность. Сторона квадрата равна 2r, (r-радиус цилиндра), диагональ квадрата - диаметр шара, полудиагональ - радиус. D=2r√2; R=r√2; R=4√2 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Таблица по биологии 7 класс разнообразие плоских червей
Ответить
Беларуская мова
Помогите составить загадку на белорусском
Ответить
Математика
Найди периметр равно стороннего треугольника, длина стороны которого 4 см. Как записать условие? Без умножения.
Ответить
Математика
Помогите найти легкий способ решение номер 48
Ответить
Математика
Нужны задачи логические по математике для 3 класса
Ответить