Нужны задачи логические по математике для 3 класса

Гость: Гость:

1)Витя,Саша и Андрей смастерили из бумаги кораблик,змею и аиста.Какую игрушку сделал каждый мальчик,если Витя не делал змею и кораблик, а Саша не делал кораблика? 2)Знайка ,Кнопочка и Тюбик живут в домах № 14, 17 и 19. В каком доме живёт каждый человек если Знайка не живёт в 14 и 19, а Тюбик не в 14 доме.