Нужны задачи логические по математике для 3 класса
Математика
Нужны задачи логические по математике для 3 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Витя,Саша и Андрей смастерили из бумаги кораблик,змею и аиста.Какую игрушку сделал каждый мальчик,если Витя не делал змею и кораблик, а Саша не делал кораблика? 2)Знайка ,Кнопочка и Тюбик живут в домах № 14, 17 и 19. В каком доме живёт каждый человек если Знайка не живёт в 14 и 19, а Тюбик не в 14 доме.
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