Куда верблюд использует жир?

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Обычно, млекопитающие накапливают жировую ткань в мышцах или под кожей, но верблюды – особые животные, они накапливают жир в горбу, который и питает их во время долгих походов по пустыне. Горб верблюда может весить до 35 кг, благодаря чему они вполне способны обходиться без еды вплоть до 2 недель.