Помогите пожалуйста сделать биологию. Рассмотрите рисунок 2 и сделайте подписи к нему.
Биология
Помогите пожалуйста сделать биологию. Рассмотрите рисунок 2 и сделайте подписи к нему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Лобная доля 2-Височная доля 3-Ствол 4-Мозжечок 5-Затылочная доля 6-Теменная доля 7- ----- 8-Центральная борозда
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