Что счилось хорошим в ремесленном цеху а что плохим ИСТОРИЯ 6 КЛАСС 13 ПАРАГРАФ ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО НАДО!!

История
Что счилось хорошим в ремесленном цеху а что плохим ИСТОРИЯ 6 КЛАСС 13 ПАРАГРАФ ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО НАДО!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С развитием сельского хозяйства урожаи стали больше, их можно было продавать и покупать то, что сделали ремесленники. К тому же орудия труда крестьян стали сложнее, там чаще использовалось железо, потому крестьяне стали нуждаться в изделиях ремесленников. Всё это помогало ремеслу развиваться.
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