Что счилось хорошим в ремесленном цеху а что плохим ИСТОРИЯ 6 КЛАСС 13 ПАРАГРАФ ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО НАДО!!
История
Что счилось хорошим в ремесленном цеху а что плохим ИСТОРИЯ 6 КЛАСС 13 ПАРАГРАФ ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО НАДО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С развитием сельского хозяйства урожаи стали больше, их можно было продавать и покупать то, что сделали ремесленники. К тому же орудия труда крестьян стали сложнее, там чаще использовалось железо, потому крестьяне стали нуждаться в изделиях ремесленников. Всё это помогало ремеслу развиваться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Обществознание
Заполни таблицу стобы стать человеком, ребенку необходимо воспмтываться с рождения среди людей, чтобы