Какая цепь питания в тундре плизззззз оооченньь надолго (4 класс)
Окружающий мир
Какая цепь питания в тундре плизззззз оооченньь надолго (4 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) морошка - мошки, комары - белая куропатка - песец 2) голубика - лемминг - сова 3) ягель - дикий северный олень - волк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Причитается Найди одно коренные слова . море, светить , беленький , моряк , свет , мо??ской , светлый , белый , белеет
Математика
Другие предметы
35 баллов! Напишите другу Фреду письмо на русском языке, расскажите получаете ли вы карманные деньги и на что. Спросите, получает ли Фред карманный...
Русский язык