Придумайте собственную сказку не менее 150 слов. Помогите очень надо1

Гость: Гость:

В наше,не коммунистическое время,мало кто не знает о некой разнице в статусах и положениях,как "богатые" и "бедные". Некоторым людям состояние достается легко:продвигают родители,по завещанию,даже просто по везению, я кому-то нужно сильно потрудиться ради желанных мечт. Богатство, судя из выше мною сказанного-это ценный ресурс,позволяющий человеку делать то,что ему угодно,из чего можно сделать вывод,что богатство-это огромнейшая привилегия. Да,можно согласиться...Однако...Все ли так легко? Вы правда думаете,что богатство-это все,что нужно для идеальной жизни? Думаю,что вы со мной согласитесь,но нет. Разве за деньги можно приобрести настоящую любовь,которая не оставит тебя во время жизненных незаурядиц,лишь потому,что она была временной. Или при помощи богатства мы можем отодвинуть все невзгоды?Вряд-ли. Даже имея все деньги мира, человек все равно не будет окончательно счастлив. Всегда он будет боятся за сохранение этих ценных бумажек. Как много людей просто начинают зацикливаться на состоянии,они просто сходят с ума,им все мало и мало,они,от скуки всевидения уже не знают,что же ещё им испытать,сжигают купюры,закапывают ,рвут их. А, когда "ценный ресурс"раканчивается,а все в нашей жизни имеет свойство заканчиваться ,то человек остаётся никому не нужным,просто напросто,использованным, опустошенным сосудом,который забросили на дно моря. Не зря существует пословица:Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Ведь надёжная людская поддержка гораздо лучше,чем временная и подкрепленная деньгами.