Какое листорасположение у липы и конского каштана?
Биология
Какое листорасположение у липы и конского каштана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У конского каштана-Супротивное У липы-Последовательное
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