Напишите Эссе на тему: "Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей" седьмой класс. Даю 50 баллов. Нужно до послезавтра,ну лучше вообще сегодня!

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Высказывание русского мыслителя, анархиста Михаила Бакунина «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого» очень схожа с цитатой «Право одного человека заканчивается там, где начинается право другого человека». Это одно из наших любимых цитат, и не согласиться с ним не можем. Каждый знает, что у него есть, не только права, но и обязанности, а наша свобода не абсолютна, и она ограничена моральными, правовыми, социальными и другими нормами. Мы должны знать, где начинаются наши права и заканчиваются, и где наступают наши обязанности. Проблема эта актуальна в современном обществе, потому что у большинства людей правовые, моральные и нравственные качества не достаточно развиты, а это не редко приводить к нарушению прав других людей.Свобода является одним из основных понятий, характеризующих сущность человека. И она понимается так же, как и основная потребность человека. Человек всегда стремится к свободе. Но у каждого человека свобода может быть ограничена различными нормами как правовыми, контролирующими государствами, так и моральными, ответственность за которые несет только сам человек. Свобода человека всегда предусматривает его ответственность перед обществом за свой поступок. Не так просто раскрыть термин самого понятия "свобода". По сути свобода есть беспрепятственное самоопределение. Бенедикт Спиноза утверждал, что свобода-это познанная необходимость. Сущность его утверждения заключается в том, что человек свободен в состоянии познания. Организовывая свою деятельность с законами действительности, человек обретает свободу.