Краткое эссе на тему роль руси в международной торговле 9-12 вв
История
Краткое эссе на тему роль руси в международной торговле 9-12 вв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 862 г. Олег прибил на ворота Византии свой щит. В 911 г Был заключен торговый и союзный договор с византией
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