Помогите разобрать эти слова по составу Нездоровый, несчястье, недолеко, неделя, небольшой,невеселый,невежда, небогатый,нежность,неаккуратный,небо,негромко , неправда .понимаю сложно но мне нужно .С уважением М.Амир.

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Помогите разобрать эти слова по составу Нездоровый, несчястье, недолеко, неделя, небольшой,невеселый,невежда, небогатый,нежность,неаккуратный,небо,негромко , неправда .понимаю сложно но мне нужно .С уважением М.Амир.

Автор: Гость