Помогите разобрать эти слова по составу Нездоровый, несчястье, недолеко, неделя, небольшой,невеселый,невежда, небогатый,нежность,неаккуратный,небо,негромко , неправда .понимаю сложно но мне нужно .С уважением М.Амир.
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Помогите разобрать эти слова по составу Нездоровый, несчястье, недолеко, неделя, небольшой,невеселый,невежда, небогатый,нежность,неаккуратный,небо,негромко , неправда .понимаю сложно но мне нужно .С уважением М.Амир.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нездоровый-не приставка,здоров корень,ый окончание. несчастье-не приставка,счаст корень,ь просто оставь,е окончание. недалеко-не приставка,дал корень,ек суффикс,о окончание. неделя-недел корень,я окончание. небольшой-не приставка,больш корень,ой окончание. невеселый-не приставка,весел корень,ый окончание. невежда-невежд корень,а окончание. небогатый-не приставка,богат корень,ый окончание. нежность-нежн корень,ость суффикс.нулевое окончание. неаккуратный-не приставка,аккурат корень,н суффикс,ый окончание. небо-неб корень,о окончание. негромко-не приставка,гром корень,к суффикс,о окончание. неправда-не приставка,правд корень,а окончание.
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