2 прямоугольника имеют одинаковую площадь. длинна первого 240см ширина 18 дм . чему р??вен периметр второго если его ширина в 2 раза меньше длины 1первогопрямоугольника

Математика
2 прямоугольника имеют одинаковую площадь. длинна первого 240см ширина 18 дм . чему р??вен периметр второго если его ширина в 2 раза меньше длины 1первогопрямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18 дм=180 см 2) (240+180)*2-840 см-P 1 прямоугольника 3) 240:2=120 см ширина 2 прямоугольника 4) 180*240=43200 кв.см площадь прямоугольника 5)43200:120=360cм длина 2 прямоугольника 6)(120+360)*2=960 см-P 2 прямоугольника 
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