2 прямоугольника имеют одинаковую площадь. длинна первого 240см ширина 18 дм . чему р??вен периметр второго если его ширина в 2 раза меньше длины 1первогопрямоугольника

Математика

2 прямоугольника имеют одинаковую площадь. длинна первого 240см ширина 18 дм . чему р??вен периметр второго если его ширина в 2 раза меньше длины 1первогопрямоугольника

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