Белый гриб-заветная мечта каждого охотника с карзиной. синтаксический разбор.Гла??ные члены предложения
Русский язык
Белый гриб-заветная мечта каждого охотника с карзиной. синтаксический разбор.Гла??ные члены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белый(прилагательное(волнистой линией)) гриб(существительное(прямая линия))- заветная(прилагательное(волнистой)) мечта(существительное(прямая линия)) каждого(прилагательное(волнистая линия)) охотника(существительное(пунктиром)) с(обвести в кружок(союз)) корзиной(существительное( пунктиром) (повествовательное, распространённое, простое, невосклицательное).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Информатика
Информатика
Русский язык