lt;pgt;помогите моей подруге подберите синоним к слову преданныйlt;/pgt;и к слову под??уга
Русский язык
lt;pgt;помогите моей подруге подберите синоним к слову преданныйlt;/pgt;и к слову под??уга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верный, покорный, неизменный, послушный. Приятельница, милочка, любимая, любушка.
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