Подскажите пожалуйста как читаются эти английские слова по русски. 1 house 2home 3flot 4room 5bedroom 6living-room 7kitchen 8storage space 9bathroom 10teilet 11hall 12balcony 13roof 14doof 15floor 16connor 17u...

Английский язык
Подскажите пожалуйста как читаются эти английские слова по русски. 1 house 2home 3flot 4room 5bedroom 6living-room 7kitchen 8storage space 9bathroom 10teilet 11hall 12balcony 13roof 14doof 15floor 16connor 17upstairs 18downstairs 19wall 20widol
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Гость:
Хаус дом хоум дои флэт квартира рум комната бэдрум спальня ливин рум гостиная китчен кухня сторэдж плэйс гараж бафрум ванная тойлэт туалет холл холл бэлкони балкон руф крыша ? фло(р) пол коно(р) угол апстэарс вверх по лестнице(вверху) даунстэарс вниз (внизу) вол стена виндоу окно
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