Подскажите пожалуйста как читаются эти английские слова по русски. 1 house 2home 3flot 4room 5bedroom 6living-room 7kitchen 8storage space 9bathroom 10teilet 11hall 12balcony 13roof 14doof 15floor 16connor 17u...

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Подскажите пожалуйста как читаются эти английские слова по русски. 1 house 2home 3flot 4room 5bedroom 6living-room 7kitchen 8storage space 9bathroom 10teilet 11hall 12balcony 13roof 14doof 15floor 16connor 17upstairs 18downstairs 19wall 20widol

Автор: Гость