1) какую роль в природе играет такое свойство живого организма,как самовоспроизве??ение? 1.помогает организмам приспособиться к условиям окружающей среды 2.обеспечивает нормальное протекание жизни и устойчивость 3.поддержива...
Биология
1) какую роль в природе играет такое свойство живого организма,как самовоспроизве??ение? 1.помогает организмам приспособиться к условиям окружающей среды 2.обеспечивает нормальное протекание жизни и устойчивость 3.поддерживает непрерывность существования жизни 4.упорядочивает функции и строение организмов 2) что является следствием генотипа?
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