Длина отреза шёлка 50 метров. продали две пятых этого куска. сколько метров шёлка о??талось

Математика
Длина отреза шёлка 50 метров. продали две пятых этого куска. сколько метров шёлка о??талось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5/5-2/5=3/5(м) 2)50:5*3=30(м) осталось
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