Длина отреза шёлка 50 метров. продали две пятых этого куска. сколько метров шёлка о??талось
Математика
Длина отреза шёлка 50 метров. продали две пятых этого куска. сколько метров шёлка о??талось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5/5-2/5=3/5(м) 2)50:5*3=30(м) осталось
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