Перца собрали на 36 кг меньше, чем огурцов.Сколько всего овощей собрали, если масса перца в 3 раза меньше, чем масса огурцов

Математика
Перца собрали на 36 кг меньше, чем огурцов.Сколько всего овощей собрали, если масса перца в 3 раза меньше, чем масса огурцов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кг собрали перца, тогда (х+36) собрали огурцов 3х=х+36 2х=36 х=18 18+336=54 кг всего овощей собрали
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