Перца собрали на 36 кг меньше, чем огурцов.Сколько всего овощей собрали, если масса перца в 3 раза меньше, чем масса огурцов

Математика

Перца собрали на 36 кг меньше, чем огурцов.Сколько всего овощей собрали, если масса перца в 3 раза меньше, чем масса огурцов

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