Что делать если случился пожар и нельзя выбраться побыстрее пожалуйста!!

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Если дома у Вас или у Ваших соседей случился пожар, первое, что нужно сделать - сразу же вызвать пожарных! Вызывая пожарных, необходимо быть готовым сообщить диспетчеру службы «01» важные для пожарных сведения: название улицы, номер дома и этажа, где произошел пожар; место пожара (квартира, чердак, подвал, коридор, свалка около дома); Если позволяет время, нужно сказать, кто звонит, назвать номер своего телефона и четко ответить на вопросы диспетчера. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить. Если это телевизор, компьютер, утюг — прежде всего, выдерните вилку из розетки, если к ней можно безопасно подойти или обесточьте квартиру через электрощит, если Вы умеете это делать. Помните! Загоревшийся электроприбор может выделять множество опасных для дыхании веществ, поэтому надо сразу же вывести из помещения людей, особенно маленьких детей и престарелых бабушек и дедушек. 2При загорании в телевизоре — в первую очередь надо выключить телевизор, вынув вилку из электророзетки. Закрыть телевизор плотной тканью так, чтобы не было доступа воздуха, затем через отверстия в боковых или задней панелях, небольшими порциями заливать телевизор водой, не допуская попадания воды на экран. При этом, надо находиться сбоку, так как экран телевизора может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить пакетный выключатель на электрощите (рубильник, выключатель) или вывернуть электрические пробки, если Вы это умеете. Нельзя: Гасить водой электроприборы. Пользоваться лифтом. Прятаться от огня в шкафу, под кроватью или в других укромных местах. Выходить на задымлённую лестницу. Если пожар возник и распространился в одной из комнат, плотно