Загадки про химию, геометрию, и про год

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Загадки про химиюВ воздухе он главный газ, Окружает всюду нас. Угасает жизнь растений Без него, без удобрений. В наших клеточках живет Важный элемент …(Ответ: Азот) Загадки про геометриюНе овал я и не круг, Треугольнику я друг, Прямоугольнику я брат, Ведь зовут меня...(Ответ: Квадрат)