Определить какие методы исследования мы будем использовать при изучении предмет?? крымоведение

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Определить какие методы исследования мы будем использовать при изучении предмет?? крымоведение
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Гость:
Научно-исследовательская работа. Формами исследования могут быть: интервью, работа в архивах, музеях, исследование исторических находок и документов с описанием, анализом и сравнением краеведческих источников. Проектная деятельность. Сбора материалов, вещественных доказательств и их анализ. Экскурсии.
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