Аэродроме было 12 самолетов когда 7 самолетов улетели 4 самолеты прилетели Сколько самолетов в старом аэродроме

Математика
Аэродроме было 12 самолетов когда 7 самолетов улетели 4 самолеты прилетели Сколько самолетов в старом аэродроме
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-7=5(с) 2)5+4=9(с) Ответ:9 самолетов
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