Аэродроме было 12 самолетов когда 7 самолетов улетели 4 самолеты прилетели Сколько самолетов в старом аэродроме

Математика

Аэродроме было 12 самолетов когда 7 самолетов улетели 4 самолеты прилетели Сколько самолетов в старом аэродроме

Автор: Гость