Построить и разрешить Д43 в таких тональностях"fis-moll, G-dur, f-moll, Fis -dur"

Гость: Гость:

Fis-molI (в ключе фа, соль, до, ре диезы): соль - си-до-ми диез , фа-ля-до-фа. Fis-dur (в ключе фа#, до#,соль#, ре#, ля#ми#):соль-си-до-ми, фа - ля-до-фа. G-dur(в ключе фа#):ре-фа-ля-до, соль-си-ре-соль. f-moll (в ключе ля, ми,си,ре бемоли):-соль-си-до-ми бекар,фа-ля-до-фа