Сколько времени прошло от начало суток до10часов 50мин вечера

Математика
Сколько времени прошло от начало суток до10часов 50мин вечера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 часа 50 минут прошло от начала суток 
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