Переведите 432,54 в десятичной в семиричную систему исчисления и обратно Срочно
Информатика
Переведите 432,54 в десятичной в семиричную систему исчисления и обратно Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обратно как не знаю но я перевела из десятичной в семирисную. ответ получился 1155,32 в семирчной системе счисления
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