Помогите плиз номер 129

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Помогите плиз номер 129
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю по истории) Хронология от слов хронос-время и логос-наука
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