Помогите пожайлуста Дубровский вступает на преступные путь

Гость: Гость:

Смотря какой Дубровский Отец Владимира Андреевича умер в 4 главе А вот Владимир спалил свой дом что бы он не достался Троекурову и его помещикам. Затем пошли слухи что якобы Владимир спалил свой дом утверждали одни , а другие утверждали что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми.