Помогите пожайлуста Дубровский вступает на преступные путь
Литература
Помогите пожайлуста Дубровский вступает на преступные путь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какой Дубровский Отец Владимира Андреевича умер в 4 главе А вот Владимир спалил свой дом что бы он не достался Троекурову и его помещикам. Затем пошли слухи что якобы Владимир спалил свой дом утверждали одни , а другие утверждали что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 прямоугольника имеют одинаковую площадь. длинна первого 240см ширина 18 дм . чему р??вен периметр второго если его ширина в 2 раза меньше длины 1...
Русский язык
Сочинение на тему ИВАН ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ ВОЛКЕ пожалуйста только не списывай с инт??рнета))) умоляю!!!
Қазақ тiлi
Русский язык
Белый гриб-заветная мечта каждого охотника с карзиной. синтаксический разбор.Гла??ные члены предложения
Английский язык