Помогите пожайлуста Дубровский вступает на преступные путь

Литература
Помогите пожайлуста Дубровский вступает на преступные путь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какой Дубровский  Отец Владимира Андреевича умер в 4 главе А вот Владимир спалил свой дом что бы он не достался Троекурову и его помещикам. Затем пошли слухи что якобы Владимир спалил свой дом   утверждали одни , а другие утверждали что он сам сгорел с земским  судом и со всеми дворовыми.
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