Помогите пожалуйста! прочитай предложение. Командир заставы часто посылал нескольких бойцов в секрет. Они прятались и следили, чтоб никто никто не перешел границу. В толковом словаре есть три слова секрет. 1. Секрет то что держ...
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Помогите пожалуйста! прочитай предложение. Командир заставы часто посылал нескольких бойцов в секрет. Они прятались и следили, чтоб никто никто не перешел границу. В толковом словаре есть три слова секрет. 1. Секрет то что держится в тайне скрывается от других. 2. Секрет военный наблюдательный сторожевой пост. 3.Секрет вещество вырабатываемое некоторыми клетками. Как ты считаешь какое из этих слов употреблено в предложений? докажи свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Я думаю, что секрет означает в данном контексте-военный наблюдательный, сторожевой пост, потому что в нескольких предложениях указано: командир отправлял солдатов в секрет наблюдать за границей
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