Помогите пожалуйста! прочитай предложение. Командир заставы часто посылал нескольких бойцов в секрет. Они прятались и следили, чтоб никто никто не перешел границу. В толковом словаре есть три слова секрет. 1. Секрет то что держ...

Русский язык
Помогите пожалуйста! прочитай предложение. Командир заставы часто посылал нескольких бойцов в секрет. Они прятались и следили, чтоб никто никто не перешел границу. В толковом словаре есть три слова секрет. 1. Секрет то что держится в тайне скрывается от других. 2. Секрет военный наблюдательный сторожевой пост. 3.Секрет вещество вырабатываемое некоторыми клетками. Как ты считаешь какое из этих слов употреблено в предложений? докажи свой ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Я думаю, что секрет означает в данном контексте-военный наблюдательный, сторожевой пост, потому что в нескольких предложениях указано: командир отправлял солдатов в секрет наблюдать за границей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Напишите Эссе на тему: "Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей" седьмой класс. Даю 50 баллов. Нужно до послезав...
Ответить
Английский язык
5 утвердительных предложений на глагол to have
Ответить
История
Краткое эссе на тему роль руси в международной торговле 9-12 вв
Ответить
Русский язык
Помогите разобрать эти слова по составу Нездоровый, несчястье, недолеко, неделя, небольшой,невеселый,невежда, небогатый,нежность,неаккуратный,неб...
Ответить
Русский язык
Орфограмма к слову стихотворение
Ответить