Сочинение по повести "Капитанская дочка" - образ Маши Мироновой

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Сочинение по повести "Капитанская дочка" - образ Маши Мироновой
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Гость:
Маша Миронова — главная героиня повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Это застенчи­вая, скромная, с непримечательной внешностью де­вушка: «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круг­лолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у нее так и горели». Гринев воспринял капитанскую дочку с предубеждением, так как Швабрин описал ее «совершенною ду­рочкою». Однако постепенно между Петром Гриневым и ка­питанской дочкой возникает взаимная симпатия, пе­реросшая в любовь. Маша внимательна к Гриневу, ис­кренне волнуется за него, когда тот надумал драться на дуэли со Швабриным («Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причинен­ное всем моею ссорою с Швабриным»). Чувства героев друг к другу полностью обнаружились после тяжело­го ранения, полученного Гриневым на дуэли. Маша не отходила от раненого, ухаживая за ним. Героине не свойственно жеманство, она просто говорит о своих чувствах («она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности...
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