Сочинение по повести "Капитанская дочка" - образ Маши Мироновой
Литература
Сочинение по повести "Капитанская дочка" - образ Маши Мироновой
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Маша Миронова — главная героиня повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Это застенчивая, скромная, с непримечательной внешностью девушка: «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у нее так и горели». Гринев воспринял капитанскую дочку с предубеждением, так как Швабрин описал ее «совершенною дурочкою». Однако постепенно между Петром Гриневым и капитанской дочкой возникает взаимная симпатия, переросшая в любовь. Маша внимательна к Гриневу, искренне волнуется за него, когда тот надумал драться на дуэли со Швабриным («Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным»). Чувства героев друг к другу полностью обнаружились после тяжелого ранения, полученного Гриневым на дуэли. Маша не отходила от раненого, ухаживая за ним. Героине не свойственно жеманство, она просто говорит о своих чувствах («она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности...
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