Какие выражения решал ученик если он записавалрешения по дейсвиям

Математика
Какие выражения решал ученик если он записавалрешения по дейсвиям
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Умножения деления и вычитание
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