За якими членами речення може поширюватися речення

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За якими членами речення може поширюватися речення
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