Решите неравенство 5хlt;-25, 15-3х \geq0 5(х-1,8)-4,6gt;3х-1,6

Алгебра
Решите неравенство 5хlt;-25, 15-3х \geq0 5(х-1,8)-4,6gt;3х-1,6
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x<-25 x<-25/5 x<-5 x∈ (-∞;5) 15-3х ≥0 15≥3х х≤15/3 х≤5 х∈(-∞;5] 5(x-1.8)  -4.6 > 3x-1.6 5x-9  - 4.6 > 3x-1.6 5x -3x>  -1.6+4.6+9 2x> 12 x>12/2 x>6 x∈(6;∞)
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