Причитается Найди одно коренные слова . море, светить , беленький , моряк , свет , мо??ской , светлый , белый , белеет
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Причитается Найди одно коренные слова . море, светить , беленький , моряк , свет , мо??ской , светлый , белый , белеет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мор - море, моряк, морской. Свет - светить, свет, светлый. Бел - беленький, белый, белеет. Мор, свет и бел - это корни.
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