35 баллов! Напишите другу Фреду письмо на русском языке, расскажите получаете ли вы карманные деньги и на что. Спросите, получает ли Фред карманный деньги, и на что он их тратит. Фред из Англии (письмо надо на английском, но на...
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35 баллов! Напишите другу Фреду письмо на русском языке, расскажите получаете ли вы карманные деньги и на что. Спросите, получает ли Фред карманный деньги, и на что он их тратит. Фред из Англии (письмо надо на английском, но напишите мне на русском, я сама переведу) Не менее 95 слов, не больше 105 слов. Пожалуйста, помогите! Срочно! Заранее огромное спасибо!
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ААААААААААААААААААААААААААААА СЛОЖНАААА
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