Прочитайте и скажите, по какому принципу прилагательные объединены в группы.дайт?? название каждой группе.обозначьте суффиксы. 1. Игорев,отцов,бабушкин,Иринин.бульдожий,беличий,лебяжий,медвежий.2 звериный,муравьиный,гусеничный...

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Прочитайте и скажите, по какому принципу прилагательные объединены в группы.дайт?? название каждой группе.обозначьте суффиксы. 1. Игорев,отцов,бабушкин,Иринин.бульдожий,беличий,лебяжий,медвежий.2 звериный,муравьиный,гусеничный,тигровый,слоновый,конный,рыбный.водяной.песчаный,скальный.ученический,соседский,дружеский,морской,горный,тундровый,полевой. 3. обманчивый,трусливый,узорчатый,цветастый,полосатый,рогатый,гористый,обрывистый,сиротливый,дождливый,засушливый,морозный,знатный.

Автор: Гость