Прочитайте и скажите, по какому принципу прилагательные объединены в группы.дайт?? название каждой группе.обозначьте суффиксы. 1. Игорев,отцов,бабушкин,Иринин.бульдожий,беличий,лебяжий,медвежий.2 звериный,муравьиный,гусеничный...
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Прочитайте и скажите, по какому принципу прилагательные объединены в группы.дайт?? название каждой группе.обозначьте суффиксы. 1. Игорев,отцов,бабушкин,Иринин.бульдожий,беличий,лебяжий,медвежий.2 звериный,муравьиный,гусеничный,тигровый,слоновый,конный,рыбный.водяной.песчаный,скальный.ученический,соседский,дружеский,морской,горный,тундровый,полевой. 3. обманчивый,трусливый,узорчатый,цветастый,полосатый,рогатый,гористый,обрывистый,сиротливый,дождливый,засушливый,морозный,знатный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Притяжательные. ИгорЕВ, отцОВ, бабушкИН. ИринИН, бульдожИЙ, беличИЙ, лебяжИЙ, медвежИЙ. 2. Относительные.ЗверИНый, муравьИНый, гусеничНый, тигрОВый, слонОВый, конНый, рыбНый, водЯНой, песчАНый, скальНый, учЕ НИЧ ЕСКий, соседСКий, дружЕСКий, морСКой, горНый, тундрОВый, полЕВой. 3. Качественные. ОбманЧИВый, трусЛИВый, узорЧАТый, цветАСТый, полосАТый, рогАТый, горИСТый, обрывИСТый, сиротЛИВый, дождЛИВый, засушЛИВый, морозНый, знатНый.
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