Помогите,пожалуйста!Насильно записали на олимпиаду по русскому,а я ничего не знаю.Помогайте!
Русский язык
Помогите,пожалуйста!Насильно записали на олимпиаду по русскому,а я ничего не знаю.Помогайте!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В бороду не пыхтит- не пытается что либо сделать или начать делать Я так думаю
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