Всегда ли можно определить массу тела с помощью весов?ответ поясните
Физика
Всегда ли можно определить массу тела с помощью весов?ответ поясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, например, в космосе.
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