Подчеркните вещества, с которыми взаимодействует раствор гидроксида калия: BaCO3,CuCl2,P2O5. Fe(OH)2,Al, Na2SO3,H2SO4,H2O,AgCl. Составьте уравнения возможных реакций
Химия
Подчеркните вещества, с которыми взаимодействует раствор гидроксида калия: BaCO3,CuCl2,P2O5. Fe(OH)2,Al, Na2SO3,H2SO4,H2O,AgCl. Составьте уравнения возможных реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) CuCl2 + 2KOH = 2KCl + Cu(OH)2 (осадок) 2) 6KOH + P2O5 = 2K3PO4 + 3H2O 3) Al + KOH + 4H2O = K[Al(OH)4] + 2H2 4) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O 5) AgCl + KOH = KCl + Ag(OH) (осадок)
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