Характеристика Архипа(кузнеца) из романа "Дубровский"

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КРЕСТЬЯНЕ В ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА «ДУБРОВСКИЙ» Наиболее полно в повести обрисованы образы ста­рой няни Владимира Дубровского Егоровны и кузнеца Архипа. Образ няни нам уже знаком. Мы встречали его в стихотворении Пушкина «Няне». Наверняка он спи­сан с няни поэта Арины Родионовны. Няня Владимира Дубровского такая же добрая, заботливая, преданная, переживающая чужое горе, как свое личное. Егоровна малограмотна. По простоте душевной она верит, что царь по-отечески восстановит справедливость. Поэто­му в письме к Владимиру она просит его «…доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду». Его­ровна — глубоко верующий человек. Она уверена, что «в животе и смерти бог волен». А еще она уверена, что убийство — это грех. Поэтому и просит Архипа спасти закрытых в горящем доме людей: «Спаси их, окаян­ных, бог тебя наградит». Но Архип не спасает. Он, наоборот, обрек их на ги­бель, умышленно закрыв дверь на засов. И взирает на гибель людей спокойно, равнодушно, даже с радос­тью. Такое поведение крестьянина можно было бы объяснить его душевной черствостью, если бы не эпи­зод с кошкой. Архип, рискуя собственной жизнью, бросается на крышу спасать животное. Обращаясь к детям, весело взирающим на происходящее, кузнец злится: «Чему смеетесь, бесенята?.. Бога вы не бои­тесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь». Получается, что людей, посягающих на свободу его барина, а значит, и его самого, он не принимает за «божию тварь» и уверен, что за гибель таких людей бог его не покарает. На мой взгляд, причина такого поведения кресть­янина в извечном стремлении человека к свободе и в ненависти ко всем, кто хочет лишить его этой свобо­ды. А еще — в недальновидности крестьян. Виновни­ками своего угнетенного положения они считают не верховную власть, а людей, исполняющих волю этой власти. На этой странице искали :