Найди периметр равно стороннего треугольника, длина стороны которого 4 см. Как записать условие? Без умножения.

Литература
Найди периметр равно стороннего треугольника, длина стороны которого 4 см. Как записать условие? Без умножения.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+ 4 +4 =12 см Р=а+в+с
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