Навстречу ни души, ямщик на козлах спал, голодный волк в лесной глуши пронзительно стонал, да ветер бился и ревел, играя на реке, да инородец где-то пел на странном языке. ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ( ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ...

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Навстречу ни души, ямщик на козлах спал, голодный волк в лесной глуши пронзительно стонал, да ветер бился и ревел, играя на реке, да инородец где-то пел на странном языке. ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ( ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ, ПО ГЛАВНЫМ И ВТОРОСТЕПЕННЫМ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ).
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На встречу - наречие, обстоятельство ни- частица души - существительное, дополнение ямщик - существительное, подлежащее  на - предлог козлах - существительное , дополнение спал - глагол, сказуемое голодный - прилагательное, определение волк - существительное, подлежащее в - предлог лесной - прилагательное, определение глуши -  существительное, обстоятельство пронзительно - наречие, обстоятельство стонал - глагол, сказуемое да - частица ветер - существительное , подлежащее бился , ревел - глагол , сказуемое и - союз играя - глагол, сказуемое на предлог реке - сущ. дополнение да- частица инородец - сущ,  подлежащее  где - то -нареч, обстоятельство пел - глаг, сказуемое на - предлог странном - прил, определение языке - дополнение, существ.
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