Навстречу ни души, ямщик на козлах спал, голодный волк в лесной глуши пронзительно стонал, да ветер бился и ревел, играя на реке, да инородец где-то пел на странном языке. ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ( ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ...

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Навстречу ни души, ямщик на козлах спал, голодный волк в лесной глуши пронзительно стонал, да ветер бился и ревел, играя на реке, да инородец где-то пел на странном языке. ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ( ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ, ПО ГЛАВНЫМ И ВТОРОСТЕПЕННЫМ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ).

Автор: Гость