419 задание! Помогите помогите!!! Ответ в дробях [b]обязательно в дробях!
Математика
419 задание! Помогите помогите!!! Ответ в дробях [b]обязательно в дробях!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У первого двигателя 2/7 У второго двигателя 2/5
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