Ивушка плакучая, что ты закручивалась? найти в предложение подлежащее и часть реч?? подлежащего
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Ивушка плакучая, что ты закручивалась? найти в предложение подлежащее и часть реч?? подлежащего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ивушка плакучая, (это обращение -членом предлож. не является)что ты(подлеж.) закручинилась (сказ.)?
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