Известно,что 1/2 одного числа равна 1/3 другого какое из этих чисел больше (данные чи??ла отличны от 0)?
Математика
Известно,что 1/2 одного числа равна 1/3 другого какое из этих чисел больше (данные чи??ла отличны от 0)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3, потому что чем больше знаменатель (то, что внизу, тем больше дробь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Литература
Помогите написать сочинение пожалуйста на тему "Владимир Дубровский-благородный разбойник или мстительный романтик?"