Допишите сокращённое ионное уравнение химической реакции:NaCl+AgNO3

Химия
Допишите сокращённое ионное уравнение химической реакции:NaCl+AgNO3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение находится на фото
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать сочинение пожалуйста на тему "Владимир Дубровский-благородный разбойник или мстительный романтик?"
Ответить
Биология
Как зашититься от виросов балезней
Ответить
Русский язык
Ивушка плакучая, что ты закручивалась? найти в предложение подлежащее и часть реч?? подлежащего
Ответить
Математика
Туристы шли до назначенного пути 3 дня.Отношение пройденного за каждый день равно 8:4,2:7,5.В третий день туристы прошли на 6,6 км больше чем во вт...
Ответить
Английский язык
One day a very hungry soldier came to an old woman's house
Ответить