Грюза самая ..довитая зм..я на з..мле. Ее укус см..ертелен для человека. К не..ядовитым змеям относятся ужи, полозы. Их не стоит бо..ться и об..жать: уб..вать или бр..сать в них к..мнями. 1) Запиши парами проверочные слова и ...

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Грюза самая ..довитая зм..я на з..мле. Ее укус см..ертелен для человека. К не..ядовитым змеям относятся ужи, полозы. Их не стоит бо..ться и об..жать: уб..вать или бр..сать в них к..мнями. 1) Запиши парами проверочные слова и слова с безударными гласными. 2) После этого впиши безударные гласные в слова предложений.

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