Грюза самая ..довитая зм..я на з..мле. Ее укус см..ертелен для человека. К не..ядовитым змеям относятся ужи, полозы. Их не стоит бо..ться и об..жать: уб..вать или бр..сать в них к..мнями. 1) Запиши парами проверочные слова и ...
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Грюза самая ..довитая зм..я на з..мле. Ее укус см..ертелен для человека. К не..ядовитым змеям относятся ужи, полозы. Их не стоит бо..ться и об..жать: уб..вать или бр..сать в них к..мнями. 1) Запиши парами проверочные слова и слова с безударными гласными. 2) После этого впиши безударные гласные в слова предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грюза самая ядовитая змея на земле. Её укус смертелен для человека. К неядовитым змеям относятся ужи, полозы. Их не стоит бояться и обижать. 1) яд, змей, боязнь, обида
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