Что в старости не встречают, а в молодости только раз? Варианты ответа: 1. Звук о 2. опыт 3. друга

Русский язык
Что в старости не встречают, а в молодости только раз? Варианты ответа: 1. Звук о 2. опыт 3. друга
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 вариант тттттттттттттт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
((( кто решит ,плиз
Ответить
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!((
Ответить
Русский язык
Грюза самая ..довитая зм..я на з..мле. Ее укус см..ертелен для человека. К не..ядовитым змеям относятся ужи, полозы. Их не стоит бо..ться и об..жат...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить ном 99
Ответить
Физика
Как изменится внутренняя энергия и температура тела , если поглощаемая энергия больше энергии ,которую оно излучает ?
Ответить