Что в старости не встречают, а в молодости только раз? Варианты ответа: 1. Звук о 2. опыт 3. друга
Русский язык
Что в старости не встречают, а в молодости только раз? Варианты ответа: 1. Звук о 2. опыт 3. друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 вариант тттттттттттттт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Русский язык
Грюза самая ..довитая зм..я на з..мле. Ее укус см..ертелен для человека. К не..ядовитым змеям относятся ужи, полозы. Их не стоит бо..ться и об..жат...
Математика