Что в старости не встречают, а в молодости только раз? Варианты ответа: 1. Звук о 2. опыт 3. друга

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Что в старости не встречают, а в молодости только раз? Варианты ответа: 1. Звук о 2. опыт 3. друга

Автор: Гость