Помогите пожалуйста, очень прошу! Афоризмы Фамусова и Молчалина из "Горе от ума"

Гость: Гость:

Злые языки страшнее пистолета! В мои лета не должно сметь Своё суждение иметь. "С тех пор как числюсь по Архивам, Три награжденья получил", -говорит он Чацкому,прибавляя,что у него есть два таланта:"умеренность и аккуратность". Частенько там Мы покровительство находим, где не метим. Ведь надобно ж зависеть от других В чинах мы небольших Брат, женишься, тогда меня вспомянь! От скуки будешь ты свистеть одно и то же.