Помогите пожалуйста, очень прошу! Афоризмы Фамусова и Молчалина из "Горе от ума"

Литература
Помогите пожалуйста, очень прошу! Афоризмы Фамусова и Молчалина из "Горе от ума"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Злые языки страшнее пистолета!  В мои лета не должно сметь  Своё суждение иметь.  "С тех пор как числюсь по Архивам,  Три награжденья получил", -говорит он Чацкому,прибавляя,что у него есть два таланта:"умеренность и аккуратность".  Частенько там  Мы покровительство находим, где не метим.  Ведь надобно ж зависеть от других  В чинах мы небольших  Брат, женишься, тогда меня вспомянь!  От скуки будешь ты свистеть одно и то же.
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