В начале какого века турки вынуждены были воевать на два фронта

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В 1415 году турецкий флот атаковал Негрепонте. В ответ Венеция снарядила 10 галер под командованием Пьетро Лоредана. 27 мая 1416 года в проливе Дарданеллы при Галлиполи Лоредан захватил турецкий флот. В 1421 году, после покорения венецианцами Салоник, Турция объявила Венеции войну. Начавшаяся в 1426 году война Венеции с Миланом вынудила республику воевать на два фронта. В результате в 1430 году Венеция потеряла Салоники, а уже через год, в 1431 году, заключила с турками мир в Адрианополе. Однако венецианцам было разрешено право свободного передвижения и ведения торговли на турецкой территории.[3][4] В 1453 году турки завоевали Константинополь. Венеция не пришла к нему на помощь, полагая, что с турками будет легче достичь торгового соглашения, если не помогать грекам. Но в течение более 250 лет после этого Венеции пришлось воевать с турками, что подорвало её экономику и привело к упадку Венецианской республики.