Напиши,что ты видишь на рисунках

Английский язык
Напиши,что ты видишь на рисунках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ice Cream  Computer Book
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